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В июне производители РФ повысили цены на бензин на 2,1%

УрБК, Москва, 26.07.2017. В июне 2017 года цены производителей на автомобильный бензин в России в среднем выросли на 2,1%, следует из данных Росстата.



Отмечается, что цены производителей на бензин марок АИ-82, АИ-92, АИ-93 и АИ-95 в июне выросли на 2,4% по сравнению с майскими показателями, рост стоимости марок АИ-96 и АИ-98 составил 1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.



В I полугодии 2017 года рост цен на автомобильный бензин составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



По данным Росстата, в июне в 78 субъектах РФ наблюдалось повышение потребительских цен на бензин. Так, в Ивановской области топливо подорожало на 2,3%, снижение его стоимости зарегистрировано в Крыму и Чеченской республике — на 0,5% и 0,1% соответственно.



Причем потребительские цены на автомобильный бензин в июне 2017 года, как и год назад, в среднем по России превышали цены производителей в 2 раза.



В Свердловской области в июне средняя стоимость бензина установилась на уровне 37,06 руб. за литр. Цена марки АИ-92 в среднем составила 36,09 руб., АИ-95 и выше — 38,73 руб. Стоимость дизельного топлива — 38,24 руб. за литр.

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