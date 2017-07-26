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ММК признан лучшим производителем проката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 26.07.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам первого полугодия 2017 года опубликован в очередном номере отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в прошлом году комбинат также стал лидером аналогичного рейтинга.



«Лидерство компании в сегменте металла с покрытием стало следствием последовательных усилий ММК по увеличению доли металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. За последние 15 лет на комбинате введены в строй современные высокопроизводительные мощности, ориентированные на производство оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием. К Дню металлурга в середине июля на ММК запустили агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 производительностью 360 тыс. т, с пуском которого мощности Магнитки по выпуску оцинкованного металлопроката должны вырасти на 20%, превысив 2 млн т в год», — говорится в сообщении.



До этого на комбинате уже были построены два АНГЦ (в 2002 и 2008 годах) мощностью 500 тыс. и 450 тыс. т соответственно, а в 2012 году к ним добавились мощности второй очереди нового комплекса холодной прокатки. В составе последних — АНГЦ производительностью 450 тыс. т в год, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью по оцинкованному прокату 250 тыс. т в год. Имеются также два агрегата полимерных покрытий мощностью 200 тыс. т каждый.



В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ММК вошел также в тройку ведущих производителей листового проката. Входящий в Группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» по итогам первого полугодия 2017 года стал третьим в списке лучших производителей метизной продукции.



В традиционный рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» включены ведущие производители для внутрироссийского рынка по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы, нержавеющий, алюминиевый и цветной прокаты. Рейтинг составлен по результатам анкетирования покупателей металлопродукции, опроса экспертов рынка металлов и комплексного анализа деятельности компаний. Лучшие компании определялись по динамике развития бизнеса, объемам поставок, уровню сервисного обслуживания, качеству продукции, надежности в части выполнения договорных обязательств и открытости в предоставлении информации.

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