Apple запускает в РФ программу обмена старых iPhone на новые

УрБК, Москва, 26.07.2017. Apple готовится запустить в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на одного из участников проекта.



Принимать бывшие в употреблении аппараты будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связного», а координатором проекта станет американская Belmont Trading.



Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет), отмечает один из собеседников издания. Программа trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.



По trade-in Apple будет принимать приобретенные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE. Аппараты должны быть в хорошем состоянии. Размер скидки автоматически будет определять специальная программа. Скидка зависит от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также от цен на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств.

