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Apple запускает в РФ программу обмена старых iPhone на новые
26 июль 2017 (09:58)
УрБК, Москва, 26.07.2017. Apple готовится запустить в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на одного из участников проекта.
Принимать бывшие в употреблении аппараты будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связного», а координатором проекта станет американская Belmont Trading.
Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет), отмечает один из собеседников издания. Программа trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.
По trade-in Apple будет принимать приобретенные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE. Аппараты должны быть в хорошем состоянии. Размер скидки автоматически будет определять специальная программа. Скидка зависит от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также от цен на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств.
Принимать бывшие в употреблении аппараты будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связного», а координатором проекта станет американская Belmont Trading.
Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет), отмечает один из собеседников издания. Программа trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.
По trade-in Apple будет принимать приобретенные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE. Аппараты должны быть в хорошем состоянии. Размер скидки автоматически будет определять специальная программа. Скидка зависит от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также от цен на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств.
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