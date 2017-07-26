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На севере Свердловской области объявили штормовое предупреждение
26 июль 2017 (09:35)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. По прогнозам синоптиков, 26 июля 2017 года на севере Среднего Урала ожидаются сильные дожди, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Отмечается, что в связи с непогодой возможен подъем уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и ухудшение автодорожных условий.
Из-за штормового предупреждения подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности.
Отмечается, что в связи с непогодой возможен подъем уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и ухудшение автодорожных условий.
Из-за штормового предупреждения подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности.
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