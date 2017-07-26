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На севере Свердловской области объявили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. По прогнозам синоптиков, 26 июля 2017 года на севере Среднего Урала ожидаются сильные дожди, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



Отмечается, что в связи с непогодой возможен подъем уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и ухудшение автодорожных условий.



Из-за штормового предупреждения подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности.

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