Анонсы
Коротко о событиях дня
26 июль 2017 (09:31)
В 11.00 в дизайн-отеле «Реноме» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 50) пройдет пресс-завтрак на тему «Онлайн-платежи в Екатеринбурге: тренды, перспективы, инновации». Эксперты от Яндекс.Деньги расскажут, насколько популярны у екатеринбуржцев онлайн-платежи, как часто они пользуются мобильной и бесконтактной оплатой, что оплачивают через интернет и какими способами.
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