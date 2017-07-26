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Ромир: В I полугодии 2017 года личная инфляция в России составила 1,2%

УрБК, Москва, 26.07.2017. В I полугодии 2017 года личная инфляция в России составила 1,2%, что меньше показателя официальной на 1,1%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».



Напомним, дефлятор «Ромира» отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для его расчета выступают данные о совершенных покупках по реальным ценам, поэтому показатель фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.



Так, по итогам июня дефлятор получил значение в 0,3%, в то время как официальный показатель инфляции в этом месяце составил 0,6%. Причем разрыв между ними продолжает усиливаться. Если в мае он равнялся 0,7%, то по итогу полугодия значение инфляции почти вдвое превосходит показатель дефлятора.



Значение личной инфляции меньше официальной говорит о том, что жители России продолжили заниматься интенсивным шопингом. Они все чаще посещают большое количество магазинов, в каждом из которых выбирают товары по наиболее привлекательным ценам.



В исследовании также отмечается, что россияне в первом летнем месяце перешли с дорогостоящей картошки и капусты на подешевевшие помидоры и огурцы. На рост дефлятора в июне оказало влияние повышение цен на бензин на 1,3%. Зато повседневные товары и продукты жители России покупали по той же цене, что месяцем ранее, рост составил всего 0,1%.

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