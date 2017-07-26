Новости дня

В Екатеринбурге на улице Соболева сгорели три автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. В Екатеринбурге на улице Соболева, 21 сгорели три автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило 26 июля 2017 года в 03.57 по местному времени. На площади 6 кв. м. горели автомобили Skoda Rapid и «ВАЗ-2114». Также поврежден салон и кузов автомобиля Ford Fiesta.



«В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут», — говорится в сообщении.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, на место выезжала следственно-оперативная группа.



«Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Установлено, что изначально загорелось одно транспортное средство, от которого огонь перекинулся на другие машины. По факту инцидента будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отмечают в ведомстве.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: