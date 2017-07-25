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Александринская горно-рудная компания реконструировала хвостохранилище

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Александринская горно-рудная компания (АГК, входит в состав Русской медной компании) завершила реконструкцию хвостохранилища обогатительной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



В проект, который длился два года, инвестировано около 95 млн руб. В рамках реконструкции заменены трубы и увеличена пропускная способность пульпопроводов и водоводов общей протяженностью около 6,5 км. Выполнено наращивание ограждающей дамбы на 3 м. Для наблюдения за устойчивостью дамбы установлены специальные датчики — «пьезометры» и «марки».



«Существующее хвостохранилище работает с момента пуска обогатительной фабрики в 2001 году. В 2014 году в связи с увеличением объемов переработки руды в 2 раза назрела необходимость в реконструкции объекта. Проект повысит эффективность обращения с хвостами обогащения и обеспечит безопасную работу фабрики», — заявила генеральный директор АГК Наталья Бондаренко.



Отметим, что хвостохранилище — гидротехническое сооружение, предназначенное для размещения породы, которая остается после переработки руды и извлечения из нее полезного компонента. Хвостохранилище обогатительной фабрики АГК принимает ежедневно более 9 тыс. м. куб. хвостовой пульпы. Вода, содержащаяся в хвостах, на хранилище отстаивается в специальном пруду и через систему замкнутого водооборота многократно используется в производстве.

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