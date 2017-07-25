Новости дня
Александринская горно-рудная компания реконструировала хвостохранилище
25 июль 2017 (18:13)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Александринская горно-рудная компания (АГК, входит в состав Русской медной компании) завершила реконструкцию хвостохранилища обогатительной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
В проект, который длился два года, инвестировано около 95 млн руб. В рамках реконструкции заменены трубы и увеличена пропускная способность пульпопроводов и водоводов общей протяженностью около 6,5 км. Выполнено наращивание ограждающей дамбы на 3 м. Для наблюдения за устойчивостью дамбы установлены специальные датчики — «пьезометры» и «марки».
«Существующее хвостохранилище работает с момента пуска обогатительной фабрики в 2001 году. В 2014 году в связи с увеличением объемов переработки руды в 2 раза назрела необходимость в реконструкции объекта. Проект повысит эффективность обращения с хвостами обогащения и обеспечит безопасную работу фабрики», — заявила генеральный директор АГК Наталья Бондаренко.
Отметим, что хвостохранилище — гидротехническое сооружение, предназначенное для размещения породы, которая остается после переработки руды и извлечения из нее полезного компонента. Хвостохранилище обогатительной фабрики АГК принимает ежедневно более 9 тыс. м. куб. хвостовой пульпы. Вода, содержащаяся в хвостах, на хранилище отстаивается в специальном пруду и через систему замкнутого водооборота многократно используется в производстве.
В проект, который длился два года, инвестировано около 95 млн руб. В рамках реконструкции заменены трубы и увеличена пропускная способность пульпопроводов и водоводов общей протяженностью около 6,5 км. Выполнено наращивание ограждающей дамбы на 3 м. Для наблюдения за устойчивостью дамбы установлены специальные датчики — «пьезометры» и «марки».
«Существующее хвостохранилище работает с момента пуска обогатительной фабрики в 2001 году. В 2014 году в связи с увеличением объемов переработки руды в 2 раза назрела необходимость в реконструкции объекта. Проект повысит эффективность обращения с хвостами обогащения и обеспечит безопасную работу фабрики», — заявила генеральный директор АГК Наталья Бондаренко.
Отметим, что хвостохранилище — гидротехническое сооружение, предназначенное для размещения породы, которая остается после переработки руды и извлечения из нее полезного компонента. Хвостохранилище обогатительной фабрики АГК принимает ежедневно более 9 тыс. м. куб. хвостовой пульпы. Вода, содержащаяся в хвостах, на хранилище отстаивается в специальном пруду и через систему замкнутого водооборота многократно используется в производстве.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На предприятии РМК в Челябинской области начинается модернизация обогатительной фабрики
- ЕВРАЗ КГОК модернизирует оборудование для хвостохранилища
- Предприятие РМК приобрело новый фронтальный погрузчик
- ОАО «Святогор» (ООО «УГМК-Холдинг») готовится к работе в условиях весеннего паводка
- Основной объем противопаводковых работ в ОАО «Святогор» связан с подготовкой к паводку гидротехнических сооружений Сорьинского хвостохранилища
Loading...