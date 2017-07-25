Кризис

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Уральской картографической фабрике

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в АО «Уральская картографическая фабрика». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что по состоянию на 25 июля 2017 года задолженность по заработной плате перед 55 работниками вышеуказанного предприятия составляет свыше 5,9 млн руб. (за период с января 2016 года по июнь 2017 года). Деятельность данная организация не ведет с начала 2016 года, но в штате состоят два человека.



«Благодаря принимаемым мерам со стороны прокуратуры в настоящее время идет частичное погашение задолженности за счет поступления арендных платежей (с апреля по июль 2017 года погашена задолженность на сумму около 600 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.



Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: