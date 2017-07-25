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Совет федерации отменил бесплатный провоз багажа
25 июль 2017 (17:40)
УрБК, Москва, 25.07.2017. Совет федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон об отмене обязательной нормы провоза багажа, включенного в стоимость невозвратного авиабилета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Документ исключает из тарифа расходы на перевозку минимальной нормы багажа. Поправки сохраняют в Воздушном кодексе (ВК) для возвратных билетов право сдавать в багаж не менее 10 кг, но невозвратный тариф «может не предусматривать» норму сдаваемого багажа. Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.
Законопроект был внесен три года назад, и на прошлой неделе Госдума снова вернулась к этой инициативе. Закон приняли во втором и третьем чтениях без особых споров.
Вчера комитеты СФ по экономполитике (профильный) и конституционному законодательству (соисполнитель) рекомендовали отклонить закон, считая, что он ухудшит положение пассажиров, вынуждая их покупать более дорогие билеты.
Документ исключает из тарифа расходы на перевозку минимальной нормы багажа. Поправки сохраняют в Воздушном кодексе (ВК) для возвратных билетов право сдавать в багаж не менее 10 кг, но невозвратный тариф «может не предусматривать» норму сдаваемого багажа. Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.
Законопроект был внесен три года назад, и на прошлой неделе Госдума снова вернулась к этой инициативе. Закон приняли во втором и третьем чтениях без особых споров.
Вчера комитеты СФ по экономполитике (профильный) и конституционному законодательству (соисполнитель) рекомендовали отклонить закон, считая, что он ухудшит положение пассажиров, вынуждая их покупать более дорогие билеты.
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