Нулевой фармнадзор

Медицинские учреждения Свердловской области игнорируют требование федерального законодательства сообщать о выявленных или заподозренных случаях неблагополучной реакции пациентов на принятые лекарства или неэффективность препаратов. Частные клиники о подобных прецедентах не отчитываются вовсе, а государственные отписываются так называемыми «нулевыми» отчетами. Между тем в регионе зафиксированы десятки летальных исходов из-за побочных эффектов на лекарства.В 2016 году в Свердловской области зарегистрировано 1,4 тыс. случаев неблагоприятных побочных реакций (НПР) на лекарственные средства, 47 из которых привели к летальному исходу пациентов. Об этом рассказала заведующая региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств Свердловской области Аэлита Неганова в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Росздравнадзора за I полугодие 2017 года.В структуре НПР 1 тыс. 061 случай занимают серьезные побочные реакции, из которых 539 привели к вызову скорой медицинской помощи, другие 512 — к госпитализации. Еще 219 побочных реакций — непредвиденных, то есть не указанных в описании к лекарственному препарату.При этом указанные цифры приведены лишь по данным медицинских организаций, которые отчитываются перед региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств, отмечает Аэлита Неганова. Большинство же государственных учреждений сдают «нулевые» отчеты, а частные клиники не мониторят безопасность лекарств вовсе.«Это только то, что мы зарегистрировали. Сколько существует НПР на самом деле, мы не знаем. У меня такое представление, что у нас в области работает три скорой медицинской помощи — это ревдинская, нижнетагильская и серовская. Больше я таких организаций не знаю. Отчетность приходит в основном «нулевая». Если говорить о Свердловской областной клинической психиатрической больнице, то вы чем лечите? Препаратами, которые не дают побочных эффектов? Это тяжелых больных», — отметила Аэлита Неганова.По факту в региональный центр мониторинга безопасности лекарственных средств приходят отчеты от 77 организаций различных уровней, и то в основном «нулевые». При этом за год отчиталась и вовсе лишь 41 организация.«Мы все еще получаем отчеты за 2016 год — за IV квартал, за III квартал. Причем некоторые организации даже не утруждают себя менять год. То есть приходят с 2015 годом отчет за 2016-й. 70, 71, 77 отчетов за кварталы приходило, за год — 41. Ответственные даже не могут нули сложить и написать», — подчеркнула Аэлита Неганова.Вместе с тем, согласно федеральному законодательству, с июля 2015 года все субъекты обращения лекарственных препаратов — больницы, клиники, профилактории, санатории и прочее — обязаны сообщать в Росздравнадзор о неблагоприятных побочных реакциях лекарственных препаратов, их неэффективности, индивидуальной непереносимости, летальных исходах и вообще любых фактах потенциальной угрозы жизни и здоровью пациентов.В случае потенциальной угрозы для жизни ЛПУ должны отправить информацию в органы фармакологического надзора в течение 3 рабочих дней, при остальных НПР, в том числе отравлениях при злоупотреблении лекарством и неэффективности лечения — в течение 15 календарных. За сокрытие информации для медиков предусмотрено административное наказание.«Все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, должны подавать информацию. Частные организации у нас не исключены из системы фармакологического надзора. К сожалению, ни одной частной организации, ни одного учреждения социальной сферы, ни одного образовательного учреждения в отчетности не присутствовало. Еще раз подчеркну: все, что собирается в регионах, вся ваша информация аккумулируется в Росздравнадзоре, который может инициировать экспертизу. Если препарат не соответствует по качеству, а вы его пациенту применяете и не добиваетесь эффекта, то для чего это все надо? Дело даже не в наказаниях, давайте все-таки подумаем о пациентах и о себе, все-таки мы тоже являемся потребителями лекарственных препаратов», — прокомментировала руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева.По словам экспертов, в регионе известны случаи передачи различных инфекций, в том числе ВИЧ и гепатита, при вакцинации, а также госпитализации после применения лекарственных препаратов, отравлений ими. Даже та небольшая доля отчетов, которая содержит реальные данные, позволяет сделать определенные выводы.«Очень много было сообщений о летальных случаях по «Ультрависту» (препарат для инъекций, используется, в частности, при компьютерной томографии и исследованиях желудочно-кишечного тракта — прим. ред.). То есть рентгеноконтрасты (лекарственные препараты для лучевой диагностики — прим. ред.) — это потенциально опасные препараты, и нужно сначала дорабатывать анамнез, прежде, чем посылать пациента на исследование. Хочу сказать, что где-то около 45% неблагоприятных событий, связанных с лечением нервных заболеваний, — это неэффективность лекарственных препаратов. Если у нас завод выпустит некачественный или неэффективный лекарственный препарат, то увидеть это мы сможем только непосредственно на конечном потребителе, на пациенте. Поэтому если мы вовремя не сообщим об этом, то никогда в жизни не узнаем», — рассказала Аэлита Неганова.По данным Свердловскстата, на конец 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 158 больничных организаций, 566 амбулаторно-поликлинический организаций и столько же фельдшерско-акушерских пунктов. Реестр медицинских организаций, предоставляющих услуги в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе, насчитывает свыше 200 учреждений.Таким образом, можно сделать вывод, что предоставляют отчетность по фармакологическому надзору лишь десятки, достоверную — единицы. Частные клиники предпочитают не отслеживать безопасность и эффективность назначенного лечения, даже несмотря на установленную административную ответственность. В результате о неэффективности или потенциальной опасности лекарств пациентам приходится узнавать на практике, расплачиваясь временем и деньгами, иногда — жизнью.