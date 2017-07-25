Дайджест
Рисунок Дональда Трампа будет выставлен на аукционе за 9 тыс. долл. США
25 июль 2017 (17:28)
В США на аукционе Нейта Сандерса будет выставлен рисунок американского президента Дональда Трампа, на котором он изобразил небоскреб «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Washington Examiner.
Отмечается, что данный набросок Д.Трамп нарисовал черным маркером в 2005 году для благотворительной организации.
Рисунок Д.Трампа выставят на аукционе 27 июля. Его стартовая цена будет 9 тыс. долл. США.
Отмечается, что данный набросок Д.Трамп нарисовал черным маркером в 2005 году для благотворительной организации.
Рисунок Д.Трампа выставят на аукционе 27 июля. Его стартовая цена будет 9 тыс. долл. США.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Дочь Трампа получит кабинет в Белом доме
- Китай не пригласили на инаугурацию Трампа
- В команде Дональда Трампа спрогнозировали отмену 70% указов Барака Обамы
- FT назвала Трампа человеком года
- Екатеринбург посетит сын миллиардера Дональда Трампа
Loading...