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Рисунок Дональда Трампа будет выставлен на аукционе за 9 тыс. долл. США

В США на аукционе Нейта Сандерса будет выставлен рисунок американского президента Дональда Трампа, на котором он изобразил небоскреб «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Washington Examiner.



Отмечается, что данный набросок Д.Трамп нарисовал черным маркером в 2005 году для благотворительной организации.



Рисунок Д.Трампа выставят на аукционе 27 июля. Его стартовая цена будет 9 тыс. долл. США.

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