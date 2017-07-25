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Генпрокуратура РФ просит Интерпол объявить экс-главу «Вымпелкома» в розыск

Генеральная прокуратура направила в Интерпол заявление с просьбой объявить в международный розыск экс-главу «Вымпелкома» Михаила Слободина. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Генеральная прокуратура Российской Федерации 02.02.2017 направила в НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации международного розыска Слободина М.Ю. с целью его ареста и выдачи по всем странам-членам Интерпола», — сообщили в пресс-службе ведомства.



М.Слободин был заочно арестован в России по делу о даче взяток бывшему руководству Коми.

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