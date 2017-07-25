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Белый дом: Дональд Трамп не намерен отменять антироссийские санкции

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции, которые были введены в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку», — сказала она.



При этом С.Сандерс добавила, что у конгресса не лучший послужной список в этом вопросе.

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