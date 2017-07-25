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Совфед предложил Путину ограничить сотрудничество с Польшей

25 июль 2017 (17:26)

Совет Федерации направил президенту России Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей в связи с законом о сносе советских памятников. Об этом сообщает «Газета.ру».

В частности, сенаторы выступили с предложением поручить профильным ведомствам «представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц».

Сенаторы подчеркнули, что считают кощунственным факт принятия поправок к закону в День памяти и скорби 22 июня.

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