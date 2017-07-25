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Бывшего владельца Екатеринбургского завода ОЦМ Николая Тимофеева признали банкротом

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего владельца Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, директора ЗАО «Уралдрагмет Холдинг» Николая Тимофеева. Об этом говорится в материалах суда.



Отмечается, что в отношении банкрота ввели процедуру реализации имущества.



Иск о финансовой несостоятельности известного бизнесмена подал Запсибкомбанк. Н. Тимофеев выступил поручителем по кредиту обанкротившейся компании «Уником Партнер», ее долг перед банком составил около 35 млн руб.



Напомним, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.

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