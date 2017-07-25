Новости дня

УБРиР: Клиенты предпочитают копить на долгосрочные цели

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) предпочитают копить на долгосрочные цели. УБРиР составил топ-10 самых распространенных названий, которые клиенты придумывают для своих вкладов в интернет-банке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как рассказал руководитель дирекции интернет-продаж УБРиР Денис Тур, в мобильном приложении и интернет-банке есть функция переименования вклада, что делает управление личными финансами более комфортным.



«Есть много стратегий накопления средств, но основной тезис один — необходимо поставить себе конкретную цель. Тогда появится мотивация на что-то откладывать, а не просто сберегать деньги. По нашей статистике, на каждого активного пользователя интернет-банка в среднем приходится по 3-4 вклада, в этой связи переименование вкладов позволяет не запутаться в них», — отметил Денис Тур.



В топ-10 самых распространенных целей вкладов вошли машина, квартира, ремонт, свадьба, отдых, здоровье, телефон, мебель и велосипед.



В целом клиенты УБРиР стали больше открывать вкладов в дистанционных каналах. Так, за первые 6 месяцев 2017 года в интернет-банке и мобильном приложении клиенты открыли и переоформили около 22,6 тыс. вкладов общим объемом 1,8 млрд руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: