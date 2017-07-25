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УБРиР: Клиенты предпочитают копить на долгосрочные цели
25 июль 2017 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) предпочитают копить на долгосрочные цели. УБРиР составил топ-10 самых распространенных названий, которые клиенты придумывают для своих вкладов в интернет-банке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как рассказал руководитель дирекции интернет-продаж УБРиР Денис Тур, в мобильном приложении и интернет-банке есть функция переименования вклада, что делает управление личными финансами более комфортным.
«Есть много стратегий накопления средств, но основной тезис один — необходимо поставить себе конкретную цель. Тогда появится мотивация на что-то откладывать, а не просто сберегать деньги. По нашей статистике, на каждого активного пользователя интернет-банка в среднем приходится по 3-4 вклада, в этой связи переименование вкладов позволяет не запутаться в них», — отметил Денис Тур.
В топ-10 самых распространенных целей вкладов вошли машина, квартира, ремонт, свадьба, отдых, здоровье, телефон, мебель и велосипед.
В целом клиенты УБРиР стали больше открывать вкладов в дистанционных каналах. Так, за первые 6 месяцев 2017 года в интернет-банке и мобильном приложении клиенты открыли и переоформили около 22,6 тыс. вкладов общим объемом 1,8 млрд руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как рассказал руководитель дирекции интернет-продаж УБРиР Денис Тур, в мобильном приложении и интернет-банке есть функция переименования вклада, что делает управление личными финансами более комфортным.
«Есть много стратегий накопления средств, но основной тезис один — необходимо поставить себе конкретную цель. Тогда появится мотивация на что-то откладывать, а не просто сберегать деньги. По нашей статистике, на каждого активного пользователя интернет-банка в среднем приходится по 3-4 вклада, в этой связи переименование вкладов позволяет не запутаться в них», — отметил Денис Тур.
В топ-10 самых распространенных целей вкладов вошли машина, квартира, ремонт, свадьба, отдых, здоровье, телефон, мебель и велосипед.
В целом клиенты УБРиР стали больше открывать вкладов в дистанционных каналах. Так, за первые 6 месяцев 2017 года в интернет-банке и мобильном приложении клиенты открыли и переоформили около 22,6 тыс. вкладов общим объемом 1,8 млрд руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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