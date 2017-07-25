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ФСИН неэффективно использовала 15 млрд рублей бюджетных средств
25 июль 2017 (15:56)
УрБК, Москва, 25.07.2017. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) использовала средства федерального бюджета в размере 15,05 млрд руб. без достижения результата. Об этом сообщает Счетная палата РФ.
Отмечается, что в рамках реализации программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)» ФСИН не достроила и не ввела в эксплуатацию объекты СИЗО в Белореченске, Колпино и Санкт-Петербурге, хотя средства федерального бюджета на эти цели были выделены.
Отмечается, что к началу 2017 года в эксплуатацию ввели 276 объектов, предусмотренных программой, но 18 СИЗО не достроили. Объем незавершенного строительства составил 30,78 млрд руб.
Кроме этого, для строительства СИЗО разработали проектно-сметную документацию на 127 объектов общей стоимостью 939,6 млн руб., которая не была использована.
Отмечается, что реализация программы не уменьшила количества жалоб, поданных против России в Европейский Суд по правам человека. С 2007 по 2016 год число удовлетворенных исков из-за ненадлежащих условий содержания под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы выросло в 28,5 раза.
Отмечается, что в рамках реализации программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)» ФСИН не достроила и не ввела в эксплуатацию объекты СИЗО в Белореченске, Колпино и Санкт-Петербурге, хотя средства федерального бюджета на эти цели были выделены.
Отмечается, что к началу 2017 года в эксплуатацию ввели 276 объектов, предусмотренных программой, но 18 СИЗО не достроили. Объем незавершенного строительства составил 30,78 млрд руб.
Кроме этого, для строительства СИЗО разработали проектно-сметную документацию на 127 объектов общей стоимостью 939,6 млн руб., которая не была использована.
Отмечается, что реализация программы не уменьшила количества жалоб, поданных против России в Европейский Суд по правам человека. С 2007 по 2016 год число удовлетворенных исков из-за ненадлежащих условий содержания под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы выросло в 28,5 раза.
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