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В Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили 250 неисправных автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В Свердловской области с 8 по 21 июля 2017 года сотрудники ГИБДД выявили 1 тыс. 100 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Об этом сообщает региональное Управление Госавтоинспекции.



В ходе рейдов и негласных проверок за две недели сотрудники ГИБДД проверили свыше 4 тыс. транспортных средств, организовали более 200 досмотров в пунктах прибытия и убытия автобусов, а также на промежуточных остановках.



По результатам рейдов установлено, что в четырех случаях автобусами управляли нетрезвые водители, еще восемь не имели соответствующей категории в водительском удостоверении, либо срок его действия истек. Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции выявили 250 неисправных автобусов.

По всем выявленным нарушениям на автопредприятиях проведут проверки. Должностные лица, допустившие выход на линию таких водителей, будут привлечены к ответственности. Из-за неисправности рулевой и тормозной системы семь автобусов сняли с рейсов и поместили на специализированные стоянки.



Напомним, в 2017 году на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 35 ДТП, в которых 1 человек погиб и еще 57 получили травмы различной степени тяжести.

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