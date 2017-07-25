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Официальный курс долл. США вырос на 16 коп., евро — на 22 коп.
25 июль 2017 (15:17)
УрБК, Москва, 25.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июля. Курс долл. США вырос на 16,13 коп., до 59,81 руб. Курс евро — на 22,97 коп., до 69,7 руб.
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