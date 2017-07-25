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НБКИ: В 2017 году в Челябинской области на 49,4% вырос объем выдачи кредитных карт
25 июль 2017 (15:06)
УрБК, Челябинск, 25.07.2017. За I полугодие 2017 года в Челябинской области было выдано 72 088 кредитных карт, что на 49,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по России за указанный период количество выданных новых кредитных карт составило 2,69 млн, что на 29,5% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (2,08 млн ед.). Наиболее высокими темпами выдача росла во II квартале 2017 года: за этот период было выдано 1,43 млн новых кредитных карт — на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (1,07 млн ед.).
«Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе и новых кредитных карт», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, данный рост обусловлен прежде всего относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Кроме того, активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки.
Всего по России за указанный период количество выданных новых кредитных карт составило 2,69 млн, что на 29,5% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (2,08 млн ед.). Наиболее высокими темпами выдача росла во II квартале 2017 года: за этот период было выдано 1,43 млн новых кредитных карт — на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (1,07 млн ед.).
«Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе и новых кредитных карт», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, данный рост обусловлен прежде всего относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Кроме того, активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки.
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