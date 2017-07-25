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Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Уральской картографической фабрике
25 июль 2017 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в АО «Уральская картографическая фабрика». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что по состоянию на 25 июля 2017 года задолженность по заработной плате перед 55 работниками вышеуказанного предприятия составляет свыше 5,9 млн руб. (за период с января 2016 года по июнь 2017 года). Деятельность данная организация не ведет с начала 2016 года, но в штате состоят два человека.
«Благодаря принимаемым мерам со стороны прокуратуры в настоящее время идет частичное погашение задолженности за счет поступления арендных платежей (с апреля по июль 2017 года погашена задолженность на сумму около 600 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.
Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
Установлено, что по состоянию на 25 июля 2017 года задолженность по заработной плате перед 55 работниками вышеуказанного предприятия составляет свыше 5,9 млн руб. (за период с января 2016 года по июнь 2017 года). Деятельность данная организация не ведет с начала 2016 года, но в штате состоят два человека.
«Благодаря принимаемым мерам со стороны прокуратуры в настоящее время идет частичное погашение задолженности за счет поступления арендных платежей (с апреля по июль 2017 года погашена задолженность на сумму около 600 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.
Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
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