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Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Уральской картографической фабрике

25 июль 2017 (14:49)

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в АО «Уральская картографическая фабрика». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что по состоянию на 25 июля 2017 года задолженность по заработной плате перед 55 работниками вышеуказанного предприятия составляет свыше 5,9 млн руб. (за период с января 2016 года по июнь 2017 года). Деятельность данная организация не ведет с начала 2016 года, но в штате состоят два человека.

«Благодаря принимаемым мерам со стороны прокуратуры в настоящее время идет частичное погашение задолженности за счет поступления арендных платежей (с апреля по июль 2017 года погашена задолженность на сумму около 600 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

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