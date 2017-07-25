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АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков в I полугодии упали вдвое

УрБК, Москва, 25.07.2017. За I полугодие 2017 года объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в отношении вкладчиков банков сократился вдвое — до 107,6 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные АСВ.



В I полугодии 2017 года агентство зафиксировало 20 страховых случаев, за аналогичный период 2016 года их было 44. Объем страховой ответственности перед вкладчиками банков снизился с 217,5 млрд руб. в I полугодии 2016 года до 107,6 млрд руб. в I полугодии текущего года.



За первые шесть месяцев прошлого года претендовать на выплату страхового возмещения могли 626,2 тыс. человек, в I полугодии 2017 года таких граждан было 383,1 тыс. человек.



За время функционирования системы страхования вкладов было зафиксировано 403 страховых случая в отношении кредитных организаций (в их число входят отзыв лицензии или установление моратория на требования кредиторов). Общий размер страховой ответственности АСВ составил 1,48 трлн руб. Количество вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение, достигло 7,79 млн человек.



Всего в систему страхования вкладов входят 792 банка, из них 485 имеют право работать с физическими лицами, четыре действующих банка утратили такое право. 303 кредитные организации находятся в процессе ликвидации.

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