Банки массово сокращают своих сотрудников

В последние годы в России наблюдается стремительное сокращение числа банковских отделений. В 2014 году количество действующих офисов уменьшилось на 4,1%, в 2015 году — на 11,2%, в 2016 году — на 8,7%. На первый взгляд, основной причиной этого является масштабная «чистка» рынка, которую проводит Банк России. Однако это далеко не единственный фактор. Многие аналитики говорят, что традиционные банковские отделения постепенно уходят в прошлое. В настоящее время новые технологии позволяют провести практически любую финансовую операцию дистанционно.Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич считает, что основным поводом к снижению количества банковских отделений продолжают оставаться отзывы банковских лицензий. Оставшиеся кредитные учреждения не успевают замещать выбывшие офисы, в результате чего наблюдается их сокращение.«Тенденция по снижению количества отделений в текущем году сохранится. Однако их сокращение уже не будет столь интенсивным. Так, мы ожидаем, что улучшение экономической ситуации приведет к желанию банков расширить сферу своей деятельности, что приведет к росту отделений. Однако также офисы продолжат выбывать за счет отзыва лицензий у части банков. В результате по итогам текущего года мы увидим небольшое сокращение отделений, а по итогам 2018 уже может наблюдаться рост их количества», — считает Богдан Зварич.Отметим, что в 2016 году ЦБ отозвал или аннулировал лицензии 117 кредитных организаций. Некоторые из них имели офисы в Екатеринбурге («Дил-банк», «Связной», «Инвестрастбанк» и другие). С начала 2017 года лицензию потеряли еще 29 российских банков. Естественно, все это не могло не сказаться на общем числе банковских офисов в России.Между тем существует еще масштабная причина сокращения числа банковских отделений, которая связана с развитием новых технологий. Это признают представители ЦБ.«Данная тенденция является общемировой, поскольку происходит постепенное замещение контактного обслуживания дистанционным. Это приводит к снижению потребности в офисах. В частности, доля взрослого населения в России, использующего дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств (интернет-банкинг, мобильный банкинг), в последнее время значительно увеличилась (с 23,7% в 2016 году до 31,5% в 2017 году)», — сообщили в ЦБ.Не секрет, что число посетителей традиционных банковских отделений в России ежегодно снижается. Все больше людей пользуются мобильным и интернет-банкингом. Особенно это касается людей молодого возраста, которые зачастую не видят никакой необходимости посещать банковские офисы.В этих условиях кредитные организации вынуждены задумываться о сокращении числа своих отделений. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшие пять лет банк может закрыть от 30 до 50% своих российских отделений. Это связано с переориентацией на цифровой режим работы.Не исключено, что вслед за Сбербанком планы по сокращению сети отделений анонсируют другие крупные кредитные учреждения. Оптимизация позволит им сократить издержки и повысить эффективность своей работы.Вне всяких сомнений, этот процесс будет сопровождаться увольнением большого числа банковских сотрудников. Очевидно, что каждый закрывшийся офис оставляет без работы десятки людей.«Если говорить об оптимизации персонала, то особенно тяжело сейчас развивается ситуация в финансовом секторе. Многие процессы постепенно автоматизируются. Происходит замещение персонала автоматическими алгоритмами. Сейчас российские банки с государственным участием активно внедряют такие технологии. Естественно, это приводит к сокращению числа сотрудников», — считает независимый финансовый аналитик Дмитрий Земеров.В ближайшее время этот процесс может заметно ускориться. ЦБ прогнозирует дальнейший рост использования населением дистанционных финансовых услуг, которые сделают невостребованными многие банковские отделения. Кроме того, регулятор продолжает очищать рынок от недобросовестных игроков. Это станет еще одной причиной сжатия сети банковских офисов в России.