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За полгода екатеринбургские таможенники выписали штрафов на 384 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты Екатеринбургской таможни возбудили 434 дела об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 384 млн руб., что в пять раз превышает показатель 2016 года. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Яговитин на пресс-конференции в Екатеринбурге.



Также с начала года таможенники изъяли около 4 тыс. единиц контрафактной продукции, среди которых игрушки, запчасти, спортивная одежда и обувь.



В ходе валютного контроля сотрудники ведомства выявили 362 нарушения на общую сумму 78 млн руб., что в 10 раз больше показателя за аналогичный период 2016 года (37 случаев). Кроме этого, возбуждено одно уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства на 390 млн руб.



По словам А. Яговитина, всего за январь-июнь 2017 года Екатеринбургская таможня перечислила в федеральный бюджет 9,657 млрд руб. Этот показатель меньше прошлогоднего на 103 млн руб.



Тем не менее начальник Екатеринбургской таможни позитивно оценивает деятельность органа по результатам I полугодия. Так, товарооборот увеличился на 1,6% и составил 3,5 млрд долл. США. Доля экспорта составляет 79,2% от внешнеторгового оборота, в нем преимущественно представлены металлы и изделия из них (63%), продукция химической промышленности (13,5%), машины и транспортные средства (10%). Доля импорта — 20,8%, в его структуре в основном преобладают машины и оборудование (40%) и продукция химической промышленности (20%).



Грузооборот по сравнению с I полугодием 2016 года увеличился на 9% и составил 2,7 млн т.

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