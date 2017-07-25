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ЕВРАЗ направил более 14 млн рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. ЕВРАЗ за несколько лет направил более 14 млн руб. на поддержку молодых ученых Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



ЕВРАЗ в шестой раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы». Задача конкурса — привлечь молодых ученых к внедрению научных разработок на практике, создать базу инновационных идей.



В 2017 году студентами, магистрантами ведущих вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук на конкурс было подано порядка 30 проектов. В финал вышли 10 лучших разработчиков, которые представили проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».



Победителем в номинации «Технологические инновации» стал студент УрФУ Дмитрий Нархов, который представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов.



В номинации «Инновации в социальной сфере» победила магистрант УрФУ Юлия Липунцова, которая разработала букварь для детей с аутизмом. Букварь представляет собой прикрепленные к каркасу страницы из специального пластика. Его можно разбирать, как конструктор, и собирать вновь.



Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ, финансирование полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии.

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