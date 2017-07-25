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ЕВРАЗ направил более 14 млн рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области
25 июль 2017 (13:41)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. ЕВРАЗ за несколько лет направил более 14 млн руб. на поддержку молодых ученых Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
ЕВРАЗ в шестой раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы». Задача конкурса — привлечь молодых ученых к внедрению научных разработок на практике, создать базу инновационных идей.
В 2017 году студентами, магистрантами ведущих вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук на конкурс было подано порядка 30 проектов. В финал вышли 10 лучших разработчиков, которые представили проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».
Победителем в номинации «Технологические инновации» стал студент УрФУ Дмитрий Нархов, который представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов.
В номинации «Инновации в социальной сфере» победила магистрант УрФУ Юлия Липунцова, которая разработала букварь для детей с аутизмом. Букварь представляет собой прикрепленные к каркасу страницы из специального пластика. Его можно разбирать, как конструктор, и собирать вновь.
Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ, финансирование полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии.
ЕВРАЗ в шестой раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы». Задача конкурса — привлечь молодых ученых к внедрению научных разработок на практике, создать базу инновационных идей.
В 2017 году студентами, магистрантами ведущих вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук на конкурс было подано порядка 30 проектов. В финал вышли 10 лучших разработчиков, которые представили проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».
Победителем в номинации «Технологические инновации» стал студент УрФУ Дмитрий Нархов, который представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов.
В номинации «Инновации в социальной сфере» победила магистрант УрФУ Юлия Липунцова, которая разработала букварь для детей с аутизмом. Букварь представляет собой прикрепленные к каркасу страницы из специального пластика. Его можно разбирать, как конструктор, и собирать вновь.
Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ, финансирование полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии.
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