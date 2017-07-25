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ФНС России опубликует данные о налоговых долгах компаний
25 июль 2017 (13:26)
УрБК, Москва, 25.07.2017. С сегодняшнего дня, 25 июля 2017 года, налоговики должны начать выкладывать в открытый доступ сведения о долгах компаний и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом, о доходах и расходах, среднесписочной численности работников, а также о совершенных правонарушениях. Об этом сообщает «Российская газета».
Эти сведения перестали считаться налоговой тайной с начала 2016 года.
ФНС планирует в ежемесячном режиме, 25 числа, публиковать информацию о недоимках, задолженности по пеням и штрафам, нарушениях законодательства и мерах ответственности, о спецрежимах, об участии компании в группе консолидированных налогоплательщиков. А раз в год, 25 февраля, будут обнародоваться данные о сумме уплаченных налогов и сборов.
Эти сведения перестали считаться налоговой тайной с начала 2016 года.
ФНС планирует в ежемесячном режиме, 25 числа, публиковать информацию о недоимках, задолженности по пеням и штрафам, нарушениях законодательства и мерах ответственности, о спецрежимах, об участии компании в группе консолидированных налогоплательщиков. А раз в год, 25 февраля, будут обнародоваться данные о сумме уплаченных налогов и сборов.
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