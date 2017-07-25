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Ученые обнаружили в недрах Луны воду
25 июль 2017 (13:09)
Международный коллектив планетологов установил, что в недрах Луны есть вода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает портал «Лента.ру».
Специалисты изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. При помощи спектрального анализа был определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела, которые оказались богаты водой.
Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности. Это доказывает, что они и сейчас ею полны.
Специалисты изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. При помощи спектрального анализа был определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела, которые оказались богаты водой.
Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности. Это доказывает, что они и сейчас ею полны.
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