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Ученые обнаружили в недрах Луны воду

Международный коллектив планетологов установил, что в недрах Луны есть вода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает портал «Лента.ру».



Специалисты изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. При помощи спектрального анализа был определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела, которые оказались богаты водой.



Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности. Это доказывает, что они и сейчас ею полны.

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