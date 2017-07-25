Дайджест

Ученые обнаружили в недрах Луны воду

25 июль 2017 (13:09)

Международный коллектив планетологов установил, что в недрах Луны есть вода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает портал «Лента.ру».

Специалисты изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. При помощи спектрального анализа был определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела, которые оказались богаты водой.

Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности. Это доказывает, что они и сейчас ею полны.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...