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В Свердловской области зафиксировали 47 смертей из-за побочных реакций на лекарства
25 июль 2017 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В 2016 году в Свердловской области зарегистрировано 1,4 тыс. случаев неблагоприятных побочных реакций (НПР) лекарственных средств, 47 из которых привели к летальному исходу пациентов.
Об этом рассказала заведующая региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств Свердловской области Аэлита Неганова в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Росздравнадзора за I полугодие 2017 года.
В структуре НПР 1 тыс. 061 случай занимают серьезные побочные реакции, из которых 539 привели к вызову скорой медицинской помощи, 512 — к госпитализации. Еще 219 побочных реакций — непредвиденных, то есть не указанных в описании к лекарственному препарату.
При этом указанные цифры приведены лишь по данным медицинских организаций, которые отчитываются перед региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств, отмечает Аэлита Неганова. Большинство же государственных учреждений сдают «нулевые» отчеты, а частные клиники не сдают их вовсе.
Об этом рассказала заведующая региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств Свердловской области Аэлита Неганова в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Росздравнадзора за I полугодие 2017 года.
В структуре НПР 1 тыс. 061 случай занимают серьезные побочные реакции, из которых 539 привели к вызову скорой медицинской помощи, 512 — к госпитализации. Еще 219 побочных реакций — непредвиденных, то есть не указанных в описании к лекарственному препарату.
При этом указанные цифры приведены лишь по данным медицинских организаций, которые отчитываются перед региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств, отмечает Аэлита Неганова. Большинство же государственных учреждений сдают «нулевые» отчеты, а частные клиники не сдают их вовсе.
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