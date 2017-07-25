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Челябинских коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за картельный сговор при обслуживании детсадов и школ

УрБК, Челябинск, 25.07.2017. Управление ФАС Челябинской области оштрафовало три компании, занимающиеся обслуживанием коммунальной инфраструктуры школ и детский садов, на 5 млн руб. за создание картельного сговора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным антимонопольного ведомства, ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» разделили между собой рынок по оказанию услуг на обслуживание электрических и инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений Челябинска по территориальному признаку.



В ходе проверки установлено, что участники картеля без проведения конкурентных процедур заключали договоры с заранее выбранными учреждениями по одинаковым заниженным ценам. Таким образом, компании, замешанные в сговоре, «поделили» 400 школ и детских садов». В результате другие компании, оказывающие аналогичные услуги, фактически не могли предложить их данным учреждениям. По подсчетам УФАС, общий доход участников картеля с 2015 года по I квартал 2016 года превысил 100 млн руб.



После рассмотрения материалов дела ведомство оштрафовало ООО «Мастер-Комфорт» на 2,1 млн руб., ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — на 1,5 млн руб. Все три компании с решением антимонопольщиков не согласны и оспаривают его в суде.



Отметим, в настоящее время материалы УФАС в отношении всех участников картеля переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Это связано с существенной суммой прибыли обществ, которая, по мнению УФАС, получена незаконно.

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