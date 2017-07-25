Новости дня
Челябинских коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за картельный сговор при обслуживании детсадов и школ
25 июль 2017 (12:53)
УрБК, Челябинск, 25.07.2017. Управление ФАС Челябинской области оштрафовало три компании, занимающиеся обслуживанием коммунальной инфраструктуры школ и детский садов, на 5 млн руб. за создание картельного сговора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным антимонопольного ведомства, ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» разделили между собой рынок по оказанию услуг на обслуживание электрических и инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений Челябинска по территориальному признаку.
В ходе проверки установлено, что участники картеля без проведения конкурентных процедур заключали договоры с заранее выбранными учреждениями по одинаковым заниженным ценам. Таким образом, компании, замешанные в сговоре, «поделили» 400 школ и детских садов». В результате другие компании, оказывающие аналогичные услуги, фактически не могли предложить их данным учреждениям. По подсчетам УФАС, общий доход участников картеля с 2015 года по I квартал 2016 года превысил 100 млн руб.
После рассмотрения материалов дела ведомство оштрафовало ООО «Мастер-Комфорт» на 2,1 млн руб., ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — на 1,5 млн руб. Все три компании с решением антимонопольщиков не согласны и оспаривают его в суде.
Отметим, в настоящее время материалы УФАС в отношении всех участников картеля переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Это связано с существенной суммой прибыли обществ, которая, по мнению УФАС, получена незаконно.
По данным антимонопольного ведомства, ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» разделили между собой рынок по оказанию услуг на обслуживание электрических и инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений Челябинска по территориальному признаку.
В ходе проверки установлено, что участники картеля без проведения конкурентных процедур заключали договоры с заранее выбранными учреждениями по одинаковым заниженным ценам. Таким образом, компании, замешанные в сговоре, «поделили» 400 школ и детских садов». В результате другие компании, оказывающие аналогичные услуги, фактически не могли предложить их данным учреждениям. По подсчетам УФАС, общий доход участников картеля с 2015 года по I квартал 2016 года превысил 100 млн руб.
После рассмотрения материалов дела ведомство оштрафовало ООО «Мастер-Комфорт» на 2,1 млн руб., ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — на 1,5 млн руб. Все три компании с решением антимонопольщиков не согласны и оспаривают его в суде.
Отметим, в настоящее время материалы УФАС в отношении всех участников картеля переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Это связано с существенной суммой прибыли обществ, которая, по мнению УФАС, получена незаконно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За II квартал Свердловское УФАС оштрафовало нарушителей антимонопольного законодательства на 1,7 млн рублей
- Свердловское УФАС оштрафовало ООО «Медсилк» за картельный сговор при участии в закупке
- Факт сговора Сбербанка и страховой компании «РОСНО» в Перми доказан судом
- В конфликт компаний, обслуживающих домофоны в Полевском, вмешалось Свердловское УФАС РФ
- Участники рынка жидкого хлора в России могут быть привлечены к уголовной ответственности за картельный сговор
Loading...