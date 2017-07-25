Кризис

В I полугодии в Свердловской области объем произведенной сельхозпродукции сократился на 1,5%

В I полугодии 2017 года в Свердловской области объем произведенной продукции сельского хозяйства сократился на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 98,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального министерства экономики.



Отмечается, что за шесть месяцев 2017 года производство молока увеличилось на 5,3%, яиц — на 1,7%. Вместе с тем производство мяса скота и птицы по сравнению с уровнем января-июня 2016 года сократилось на 4%.

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