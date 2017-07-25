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В Госдуме предложили проводить собрания собственников жилья в виде конференции
25 июль 2017 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев внесли на рассмотрение парламента поправки в Жилищный кодекс, которые позволят проводить общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде конференции. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Разработчики отмечают, что жители в таких домах испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний, на которые с трудом удается обеспечить необходимое для принятия решений количество голосующих.
Поправки устанавливают процедуру избрания делегата на общем собрании: предлагается установить либо одного делегата от собственников жилых помещений, расположенных на одном жилом этаже, либо одного делегата от собственников нежилых помещений, общая площадь которых не меньше общей площади жилых помещений. Делегаты на собрании в форме конференции голосуют тем количеством голосов собственников, от которых они выступают, а срок их полномочий должен быть не менее трех и не более семи лет.
Разработчики отмечают, что жители в таких домах испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний, на которые с трудом удается обеспечить необходимое для принятия решений количество голосующих.
Поправки устанавливают процедуру избрания делегата на общем собрании: предлагается установить либо одного делегата от собственников жилых помещений, расположенных на одном жилом этаже, либо одного делегата от собственников нежилых помещений, общая площадь которых не меньше общей площади жилых помещений. Делегаты на собрании в форме конференции голосуют тем количеством голосов собственников, от которых они выступают, а срок их полномочий должен быть не менее трех и не более семи лет.
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