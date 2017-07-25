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В I полугодии специалисты Роспотребнадзора изъяли свыше 390 тонн некачественных фруктов и овощей
25 июль 2017 (11:33)
УрБК, Москва, 25.07.2017. В I полугодии 2017 года специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации свыше 390 т плодовоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, говорится на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что более 80% забракованной продукции составляют импортные фрукты и овощи.
Всего за шесть месяцев 2017 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовали свыше 93 тыс. проб плодовоовощной продукции. Из них гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов не соответствует 0,6% отечественных фруктов и овощей, 0,5% — импортных. Кроме этого, 2,9% проб зарубежных бахчевых культур также бракуются по показателям качества.
В I полугодии 2017 года 2,9% исследований плодовоовощной продукции не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. При этом высокий удельный вес составляют импортные плоды и ягоды — 5,1%.
Отмечается, что более 80% забракованной продукции составляют импортные фрукты и овощи.
Всего за шесть месяцев 2017 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовали свыше 93 тыс. проб плодовоовощной продукции. Из них гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов не соответствует 0,6% отечественных фруктов и овощей, 0,5% — импортных. Кроме этого, 2,9% проб зарубежных бахчевых культур также бракуются по показателям качества.
В I полугодии 2017 года 2,9% исследований плодовоовощной продукции не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. При этом высокий удельный вес составляют импортные плоды и ягоды — 5,1%.
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