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ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию 220 кВ «Кунашак» в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») модернизирует подстанцию 220 кВ «Кунашак» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.



Специалисты отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС.



Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ «Кунашак — Шагол».



«Подстанция «Кунашак» является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие. Подстанция существенно расширялась в 1981 году, тогда на энергообъекте установили дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построили открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировали семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ», — говорится в сообщении.

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