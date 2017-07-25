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ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию 220 кВ «Кунашак» в Челябинской области
25 июль 2017 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») модернизирует подстанцию 220 кВ «Кунашак» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.
Специалисты отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС.
Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ «Кунашак — Шагол».
«Подстанция «Кунашак» является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие. Подстанция существенно расширялась в 1981 году, тогда на энергообъекте установили дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построили открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировали семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ», — говорится в сообщении.
Специалисты отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС.
Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ «Кунашак — Шагол».
«Подстанция «Кунашак» является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие. Подстанция существенно расширялась в 1981 году, тогда на энергообъекте установили дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построили открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировали семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ», — говорится в сообщении.
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