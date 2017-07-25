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ЦБ не обращался в МВД по факту возможных выводов активов из банка «Югра»

УрБК, Москва, 25.07.2017. Банк России не обращался в МВД РФ по факту возможных преступных выводов активов из банка «Югра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.



«В Следственный департамент и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России материалов о возможном преступном выводе активов из банка «Югра» из Центробанка России не поступало», — говорится в ответе на соответствующий запрос ТАСС.



Зампред ЦБ Василий Поздышев 10 июля сообщил, что Центробанк обнаружил в банке «Югра», признаки возможного вывода активов, манипуляций со вкладами и недостоверности отчетности, в банке введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сроком на полгода и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. Тогда же В. Поздышев также сообщил, что регулятор уже обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.



ЦБ РФ в установленном порядке должен обращаться в Генпрокуратуру с информацией на противозаконную деятельность банков.

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