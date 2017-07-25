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Коротко о событиях дня
25 июль 2017 (09:48)
В 12.00 пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная работе Екатеринбургской таможни.
Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин, подполковник таможенной службы озвучит основные результаты деятельности таможни в первом полугодии 2017 года, расскажет об организации процедуры проведения проверок поставок санкционных товаров, поделится информацией о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж.
Также начальник Екатеринбургской таможни обозначит итоги участия управления в международных выставках и мероприятиях 2017 года и планы по реализации стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года.
Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин, подполковник таможенной службы озвучит основные результаты деятельности таможни в первом полугодии 2017 года, расскажет об организации процедуры проведения проверок поставок санкционных товаров, поделится информацией о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж.
Также начальник Екатеринбургской таможни обозначит итоги участия управления в международных выставках и мероприятиях 2017 года и планы по реализации стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года.
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