Анонсы

Коротко о событиях дня

В 12.00 пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная работе Екатеринбургской таможни.



Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин, подполковник таможенной службы озвучит основные результаты деятельности таможни в первом полугодии 2017 года, расскажет об организации процедуры проведения проверок поставок санкционных товаров, поделится информацией о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж.



Также начальник Екатеринбургской таможни обозначит итоги участия управления в международных выставках и мероприятиях 2017 года и планы по реализации стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года.

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