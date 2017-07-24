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За 2017 год лимит по кредитным картам в Челябинской области снизился на 0,8%
24 июль 2017 (17:55)
УрБК, Челябинск, 24.07.2017. За первые 6 месяцев 2017 года средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области снизился на 10,8% до 45 189 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по России в июне 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 52,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% (или на 6,3 тыс. руб.) с начала 2017 года.
«Несмотря на существующие риски, банки продолжают увеличивать как темпы выдачи кредитных карт, так и (в большинстве регионов) средние размеры лимитов по ним. При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, напротив, «урезаются». Все это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Всего по России в июне 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 52,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% (или на 6,3 тыс. руб.) с начала 2017 года.
«Несмотря на существующие риски, банки продолжают увеличивать как темпы выдачи кредитных карт, так и (в большинстве регионов) средние размеры лимитов по ним. При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, напротив, «урезаются». Все это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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