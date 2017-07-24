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За год сладости в России подорожали на 2,8%

УрБК, Москва, 24.07.2017. Рост цен на сладости в целом по России в июне составил 0,5% по сравнению с январем текущего года, 0,2% — по сравнению с апрелем и 2,8% по сравнению с июнем 2016 года. Об этом сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).



Если сравнивать с ценами прошлогоднего июня, то в лидерах по росту цен теперь оказываются торты с пирожными — рост на 5,1%, затем следуют шоколад — 4,5% и кексы с рулетами — 4%. Самая низкая динамика цен отмечена в категориях шоколадных конфет — 0,7-1,1% и в карамели — 2,2%.



После коррекции цен на сладости на Урале (УрФО) в мае, в июне вновь начался их рост. На Урале цены в среднем выросли по отношению к началу года на 0,5%. Подорожали практически все виды кондитерских изделий кроме пряников и шоколадных конфет.



«В целом конъюнктура цен на сырье остается достаточно благоприятной для производителей и существенных скачков цен в ближайшем будущем не ожидается. К тому же сдерживающим фактором для роста цен является достаточно высокий уровень конкуренции на рынке, а также стагнирующий потребительский спрос на сладости и достаточно высокие уровни цен на них», — говорит исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина.

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