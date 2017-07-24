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Магнитогорский ХК «Металлург» отправился на сборы

Продолжается подготовка к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Магнитогорский «Металлург» отправился на традиционный сбор в германский Гармиш-Партенкирхен. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



В этом немецком городке — столице зимней олимпиады 1936 года — «Металлург» проводит сборы уже много лет. Тренировки в условиях альпийского среднегорья продлятся десять дней и увенчаются контрольным матчем с подмосковным «Витязем» 29 июля.



Совсем недавно команда собралась в полном составе, прошла углубленный медосмотр и провела несколько занятий на земле и на льду. По словам главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, тренерский штаб доволен настроением и подготовкой хоккеистов, которые вышли из отпуска в хорошей спортивной форме.



В новом сезоне команде придется непросто. В межсезонье состав финалиста Кубка Гагарина серьезно поменялся. Без изменений осталась только вратарская линия: Кошечкин — Самсонов — Загидулин. Самые большие потери понесла линия обороны. Виктор Антипин и Алексей Береглазов решили попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге, заключив контракты с «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк-Рейнджерс» соответственно. Правда, права на этих игроков в КХЛ остаются за «Металлургом». Не смог по семейным обстоятельствам продолжить выступления за «Металлург» еще один ключевой защитник Магнитки последних лет — Крис Ли. Распалось и легендарное звено МКЗ после ухода Даниса Зарипова в «Ак Барс». Закончились контракты с Томми Санталой, Александром Сёминым, с которым клуб не стал продлевать соглашение. Покидают родной клуб молодые защитники Павел Медведев и Никита Жлоба, а также нападающий Богдан Потехин. Было решено расстаться с центрфорвардом Дмитрием Казионовым. Так что понятно, что теперь это будет немного другая команда.



«Оплакивать уходы смысла нет. Нам надо работать, что мы сейчас и делаем - перестраиваем немножко команду», — прокомментировал изменения в команде Илья Воробьев.



Помочь перестройке призваны новобранцы клуба. На позицию Криса Ли «Металлург» приобрел другого атакующего защитника – американца Николаса Шауса. Из ЦСКА в Магнитку перешел опытный защитник Денис Денисов. Также заключены контракты с защитником Никитой Бобряшовым и нападающим Никитой Сироткиным. Возвращается в родной клуб из «Лады» магнитогорский воспитанник Антон Шенфельд. Помочь в атаке должен и опытный канадский форвард Мэтт Эллисон. Появятся в составе «Металлурга» и молодые хоккеисты, воспитанники магнитогорской хоккейной школы. Кроме того, клуб получил права на защитника нижегородского «Торпедо» Дмитрия Шуленина.



После альпийского сбора с 5 по 9 августа магнитогорская команда в столице зимних Олимпийских Игр-2014 примет участие в турнире Sochi Hockey Open. Участниками турнира, помимо Магнитки и хозяев — ХК «Сочи», станут СКА, китайский «Куньлунь Ред Стар», Олимпийская сборная России, а также сборная Канады, для которой из-за отказа НХЛ отпускать своих игроков в корейский Пхенчхан, данный турнир станет этапом подготовки к Олимпийским Играм.



Завершающим аккордом предсезонной подготовки по традиции станет Мемориал И.Х. Ромазана — старейший предсезонный турнир страны, который в этом году пройдет в 26-й раз с 12 по 15 августа. Участники турнира – магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар». Ну а уже 21 августа стартует очередной, юбилейный сезон в Континентальной хоккейной лиге.

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