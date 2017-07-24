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Израильский танк напал на палестинский пост
24 июль 2017 (17:33)
Танк израильской армии атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля, передает портал «Газета.ру».
«Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора. В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета.
«Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора. В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета.
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