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Израильский танк напал на палестинский пост

Танк израильской армии атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля, передает портал «Газета.ру».



«Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора. В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета.

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