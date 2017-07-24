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Ливия и Нигерия могут присоединиться к сделке ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Ливии и Нигерии после достижения стабильных уровней нефтедобычи следует присоединиться к сделке ОПЕК+. Об этом сообщает издание Financial Times



«Мы полагаем, что как только добыча в Ливии и Нигерии стабилизируется, на рынке будет меньше неопределенности, что может позволить им также рассмотреть возможность участия в усилиях по стабилизации рынка», — сказал он.



Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что члены делегаций Ливии и Нигерии представили техническому комитету свои планы по добыче нефти, соответствующие сложным ситуациям в самих странах.

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