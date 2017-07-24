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В Хабаровске напали на врача скорой помощи
24 июль 2017 (17:32)
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вымогательства наркотиков после инцидента, произошедшего в Хабаровске с участием врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным ведомства, 21 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову в один из жилых домов в Хабаровске. Вместе с врачом, который направлялся к пациенту, в кабину лифта зашел неизвестный мужчина. Он стал угрожать медику ножом и потребовал отдать ему наркотические средства.
Врач отдал ему ампулу с морфином, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.
По данным ведомства, 21 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову в один из жилых домов в Хабаровске. Вместе с врачом, который направлялся к пациенту, в кабину лифта зашел неизвестный мужчина. Он стал угрожать медику ножом и потребовал отдать ему наркотические средства.
Врач отдал ему ампулу с морфином, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.
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