Дайджест
На Камчатке полицейские застрелили медведя
24 июль 2017 (17:32)
На Камчатке сотрудники полиции застрелили медведя, который забрел на территорию районной больницы в селе Мильково на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
«В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно. В соответствии с законодательством животное было обезврежено», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
«В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно. В соответствии с законодательством животное было обезврежено», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
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