Инфекции без места регистрации

Ежегодно Роспотребнадзор фиксирует десятки носителей инфекционных заболеваний среди прибывающих в Свердловскую область иностранных граждан. Чаще всего у мигрантов выявляют туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), и ВИЧ. В таких ситуациях специалисты Роспотребнадзора рекомендуют иностранным гражданам ограничить свое пребывание в России. Однако примерно в половине случаев письма с рекомендациями надзорного органа и диагнозом просто не доходят до адресатов, которые не проживают по месту регистрации. В таких случаях выявить носителей инфекций удается, если они совершат какое-либо правонарушение или решат покинуть страну.По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, в I полугодии 2017 года на территорию Свердловской области въехали 78,5 тыс. иностранных граждан. По сравнению с I полугодием 2016 года показатель вырос почти на четверть — 23%. Традиционно большая часть прибывших — мужчины из Средней Азии трудоспособного возраста.«За последние три года доля граждан из Таджикистана во внешнем миграционном потоке увеличилась с 36% до 46%. На втором месте граждане из Киргизии, раньше их доля составляла 23%, а в этом году — 19%. По визовым въездам это традиционно граждане Китая — где-то 9%. На сегодняшний день 122 тыс. иностранных граждан находится в области. 70% прибывших составляют мужчины и 70% — граждане трудоспособного возраста. Работу целью заявило более 64% въехавших, 21% — частную цель, обучение — 3%», — рассказала начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, полковник внутренней службы Ольга Петрова.При въезде на территорию России иностранным гражданам необходимо пройти обследование в медицинском учреждении и доказать, что они прошли вакцинацию против опасных инфекционных болезней в рамках национального календаря прививок РФ. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2016 году обследование прошли около 64 тыс. иностранных граждан, за I полугодие 2017 года — почти 38,7 тыс. В прошлом году инфекции выявили у 224 граждан, в этом — у 128.Группы обнаруженных инфекционных болезней принципиально не меняются годами, отмечает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских. Чаще всего у иностранных граждан выявляют туберкулез, ЗППП и ВИЧ.Естественно, пара сотен зараженных инфекциями среди десятков тысяч проверенных — доля не такая большая. Проблема в том, что в половине случаев надзорным органам не удается донести до носителей информацию о выявленных заболеваниях — их просто нет по месту регистрации.«В обычном порядке на федеральном уровне принимается решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина, у которого выявлено то или иное инфекционное заболевание. Мы направляем это решение в отношении конкретного иностранца по месту его регистрации. К сожалению, в прошлом году в 53% случаев нам уведомления и копии решений о нежелательном пребывании вернулись, поскольку в указанном месте регистрации этого конкретного иностранца не было. По I полугодию 2017 года сохраняется эта тенденция. В пределах 40-50% к нам ежегодно возвращаются обращений», — поясняет Андрей Юровских.По его словам, в таких случаях Роспотребнадзор направляет уведомление в миграционную и пограничную службы. Инфицированных иностранцев вносят в базу и запрещают им повторный въезд на территорию страны. Однако поиском носителей инфекций, пребывающих неизвестно где, по факту никто не занимается.«Пока в законодательстве такого функционала как проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении больного туберкулезом, ЗППП или ВИЧ-инфекцией нет. Это тоже предмет для совершенствования законодательства», — рассказал представитель надзорного ведомства.В результате обнаружить носителя инфекции удастся, если он совершит правонарушение, либо сам решит покинуть Свердловскую область. Эксперты отмечают, что в последнее время на Среднем Урале не было зафиксировано вспышек инфекций. В 2010 году в регионе зафиксировали два случая заболеванием полиомиелитом, завезенных из Таджикистана. Один закончился летальным исходом, а второй — инвалидностью. До этого была зафиксирована вспышка кишечной инфекции у строителей торгового центра на Новокольцовском тракте.Отметим, что речь идет только об инфекциях у легальных мигрантов, здоровье «нелегалов» надзорные органы отследить по понятным причинам не могут. На деле состояние работника может оказаться сюрпризом как для него самого, так и для работодателя. В случае, если иностранный гражданин трудоустроен в сфере услуг — общепите, транспорте — ситуация может приобрести и вовсе неблагополучное развитие.