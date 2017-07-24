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Свердловский минфин прогнозирует рост налоговых отчислений крупного бизнеса на 7,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Согласно прогнозам министерства финансов Свердловской области, совокупные перечисления в консолидированный бюджет региона со стороны 88 крупных предприятий должны вырасти на 7,8% (на 4,5 млрд руб.) по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Положительная динамика по налоговым доходам консолидированного бюджета региона ожидается в основном за счет планируемого предприятиями роста перечислений по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и НДФЛ.



Напомним, главой региона Евгением Куйвашевым поставлена задача повышения доходного потенциала областной казны и адресная работа с налогоплательщиками.



«В мае-июне текущего года в региональном минфине прошли встречи с представителями крупных предприятий региона, занятых в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, производстве и передаче электроэнергии, воды и тепла, оказывающих транспортные услуги и услуги связи, занятых в строительстве и управлении недвижимым имуществом, оптовой и розничной торговле, а также в банковском секторе. Отметим, доля налоговых поступлений этих предприятий в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета области составляет порядка 30%. Также в совещаниях приняли участие представители Управления ФНС России по Свердловской области», — говорится в сообщении.



Причины роста планируемых перечислений в бюджет — обеспеченность долгосрочными контрактами; рост цен на металлопродукцию на внутреннем и внешнем рынках; увеличение цены на оптовым рынке электроэнергии; участие в крупных инвестиционных проектах, реализуемых в России (Дальний Восток, полуостров Крым, Томск, Екатеринбург) и странах ближнего зарубежья, а также увеличение доли в общем объеме прибыли по филиалам энергетических и транспортных компаний за счет реализации инвестиционных программ и ввода новых дорогостоящих основных средств; увеличение пассажиропотока по внутренним авиаперевозкам и рост грузооборота железнодорожных перевозок; рост вкладов населения в рублях и сокращение просроченной задолженности юридических лиц по кредитам в рублях и иностранной валюте.

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