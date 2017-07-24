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В центре Екатеринбурга оздоровительный центр «Релакс» незаконно размещался в бомбоубежище

24 июль 2017 (17:04)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Прокуратура Свердловской области потребовала от ООО «Вестерн» освободить от незаконного использования защитное сооружение на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Указанное помещение закреплено на праве оперативного управления за ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», на его использование необходимо согласие собственника.

В ходе проверки прокуроры обнаружили, что ООО «Вестерн» без согласия собственника и договора аренды разместило в противорадиационном укрытии оздоровительный комплекс. По некоторым данным, речь идет об оздоровительном центре «Релакс» по адресу проспект Ленина, 50а.

По результатам проверки заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением в порядке статьи 52 АПК РФ к ООО «Вестерн» об истребовании федерального имущества — нежилых помещений, расположенных в подвале здания по пр. Ленина в Екатеринбурге.

Решением Арбитражного суда Свердловской области, оставленным без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Уральского округа, требования заместителя прокурора Свердловской области удовлетворены в полном объеме.

Судебный акт вступил в законную силу.

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