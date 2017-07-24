Новости дня

Свердловские власти выделили более 170 млн рублей на подготовку муниципалитетов к зиме

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева для подготовки муниципалитетов Среднего Урала к зиме дополнительно выделены 177,5 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.



Как напомнил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, к отопительному сезону 2017-2018 годов в Свердловской области предстоит подготовить более 69 млн кв. м. жилья, 1 тыс. 563 котельные, свыше 7 тыс. км тепловых, 11,6 тыс. км водопроводных и около 7 тыс. км канализационных сетей. На эти цели в рамках региональной госпрограммы было предусмотрено финансирование в размере около 940 млн руб.



«Выделение дополнительных средств муниципалитетам на ремонтно-восстановительные работы — очень серьезная мера поддержки, благодаря которой сразу у нескольких территорий появилась возможность комплексного решения самых острых и не терпящих ни малейшего отлагательства коммунальных проблем. За счет этих денег будет проведено восстановление тех систем, от технического состояния которых напрямую зависит и комфортность проживания граждан, и экономическое состояние коммунальных предприятий», — подчеркнул Смирнов.



В частности, дополнительные средства из резервного фонда правительства выделены на капитальный ремонт объектов теплоснабжения в Верхней Туре и на обеспечение теплоснабжением жилого квартала № 61 по ул. Ленина в Карпинске.



Почти 5 мн руб. направлено на реконструкцию тепловых сетей в рабочем поселке Арти, крайне высокий износ которых практически каждую зиму приводит к многочисленным авариям, повышенным потерям тепловой энергии и снижению температурного режима в жилых домах. Здесь же будет построено водоотводное сооружение, которое позволит решить проблему подтопления улиц Елисеева, Розы Люксембург и улицы Королева. На проведение этих работ муниципалитету выделено около 4 млн руб.



При поддержке резервного фонда правительства, рассказал Николай Смирнов, будет проведена реконструкция водовода в Волчанске. Объект обеспечивает питьевой водой девять тысяч горожан, а в зимний период является еще и главным источником подпитки систем отопления города. На сегодняшний день физический его износ превышает 85%. На ремонт объекта направлено более 20 млн руб.



Также за счет средств из резервного фонда правительства будет проведен капитальный ремонт водовода в Ивделе. Он построен в 1957 году Ивдельским гидролизным заводом для производственных нужд и водоснабжения населения жилых районов Ивдель-3 и Ивдель-4. В настоящее время это стратегически важный для города объект, так как снабжает питьевой водой не только жилой фонд и объекты соцкультбыта, но отапливающие их газовые котельные. Сегодня водовод находится в аварийном состоянии, что является причиной значительных потерь воды и огромных сверхнормативных расходов электроэнергии. Для обеспечения его надлежащей работы направлено около 14 млн руб.



Еще один объект капитального ремонта — сети водоснабжения в деревне Макушина Байкаловского района. Водопровод обеспечивает водоснабжение 76 домовладений и пяти объектов социального назначения. На его ремонт выделено 4 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: