Цена отмены роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала крупнейшим в России операторам две недели на отмену роуминга внутри России. В действиях «большой четверки» ФАС выявила признаки нарушения закона о защите конкуренции. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России. В случае невыполнения предписания операторам грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода.Сообщение ФАС вызвало незамедлительную реакцию общественности. Пользователи соцсетей активно обсуждали решение антимонопольного органа, радуясь, что больше не придется переплачивать за связь во время поездок по России. Но некоторые также высказывали опасения по поводу повышения стоимости услуг на сотовую связь в целом по стране.Однако оказалось, что это была только первая версия пресс-релиза. Вскоре ФАС почти полностью переписала сообщение, оригинал сохранился только в кэше. В новом постановлении антимонопольный орган указал, что необходимо устранить необоснованную разницу в ценах на тарифы и услуги уже внутри сети, поскольку «перемещаясь в другой регион страны, находясь в сети своего оператора, абонент получает совершенно другие ценовые условия, нежели в домашнем регионе». Вопрос об отмене национального роуминга ФАС обещала рассмотреть в течение недели.Среди операторов требование антимонопольного органа вызвало неоднозначную реакцию. Пресс-служба «Теле2» ситуацию комментировать отказалась, сотрудники «Билайна» не взяли трубку, а представители пресс-центров «МегаФона» и МТС были крайне удивлены подобным решением.«МегаФон» удивлен решением ФАС, так как для абонентов «МегаФона» безроуминг при поездках по России давно уже наступил — большинство из них пользуются пакетными предложениями. Это значит, что стоимость услуг связи в поездках по России не отличается от домашнего региона. Более того, они могут подключить дополнительные опции. Мы пока не до конца понимаем позицию ФАС в этом вопросе, будем изучать текст предупреждения», — сообщила УрБК пресс-секретарь «МегаФон» на Урале Светлана Емельянова.В пресс-службе МТС в Свердловской области также не до конца поняли, что имел в виду регулятор своим постановлением. В компании отмечают, что большинство абонентов и так «практически не ощущают разницы».«На отдельных тарифах пакеты услуг за пределами домашнего региона расходуются с небольшой доплатой — 15 руб. в сутки, причем, если телефоном в поездке вы не пользуетесь, то и не платите. Для тех же, кто перешел на тарифы линейки Smart до 25 октября 2016, никаких дополнительных платежей в поездках по стране нет. Для пользователей тарифов без абонентской платы предусмотрены специальные опции, снижающие плату в поездках по России. Если тарифы будут меняться, то мы обязательно уведомим об этом наших абонентов», — пояснили представители пресс-службы.В итоге возникает ощущение, что антимонопольный орган до конца сам не понимает, чего хочет от операторов. По сути, ни у одного из них внутрисетевой роуминг дополнительно не оплачивается — все звонки и сообщения для абонентов одной сети внутри страны в рамках определенного тарифа совершенно бесплатны. Совсем другое дело — национальный роуминг, оплата которого производится сверх установленного тарифа. Так, «Билайн» предоставляет услугу «Моя страна», стоимость которой на все входящие и исходящие звонки других операторов по России составляет 3 руб. за минуту, цена аналогичных звонков у «Ростелекома» в рамках тарифа «Суперсимка L» — 2 руб. за то же время, у МТС — 15 руб. в день.Хотя сами операторы еще только пытаются разобраться в странном постановлении, в Минкомсвязи уже выразили свое беспокойство по поводу повышения цен на услуги сотовой связи из-за отмены национального роуминга.«Сейчас услугами роуминга внутри России пользуется лишь 7% абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешественников на всех абонентов», — отметила директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.К слову, предложения об отмене национального роуминга поступают еще с начала лета. В том числе депутаты Госдумы предлагают закрепить его на законодательном уровне, называя его «анахронизмом».Стоит отметить, что зарубежные страны вовсю практикуют отмену внутреннего роуминга. Так, в конце июня эту меру отменил Евросоюз, теперь все граждане ЕС будут звонить, отправлять sms и пользоваться интернетом по ценам домашнего региона. Правда, для туристов, в том числе из России, стоимость услуг сотовой связи заметно возрастет. За их счет европейские операторы будут закрывать финансовую «дыру», образовавшуюся из-за отмены роуминга.Тем не менее ФАС обязала операторов «большой четверки» исполнить предписание в двухнедельный срок, а предупредить клиентов о смене стоимости тарифов — вообще за 10 дней. В противном случае антимонопольный орган может не только наложить штраф, но и добиться взыскания с операторов необоснованно полученной выгоды.Пока нельзя сказать точно, будет ли ФАС бороться с «анахронизмом» либо ограничится отменой внутрисетевого роуминга, которого и так, по сути, нет. По крайней мере, второй вариант будет экономически более выгодным для операторов, не желающих лишаться прибыли из-за отмены дополнительной платы на услуги связи по всей России. Между тем абоненты отмечают, что так и не получали от операторов сообщений о смене стоимости тарифов.