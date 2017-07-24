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Портфель частных вкладов УБРиР увеличился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. За I полугодие 2017 года портфель вкладов частных клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) увеличился на 3%, составив на 1 июля 157 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В целом по рынку прирост составил 2,9%. Как рассказала начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова, динамика роста объема депозитов в 2017 году снижается по сравнению с прошлым годом в целом по рынку, на что влияет как уменьшение ставок, так и сокращение реально располагаемых доходов населения.



«Вот уже третий год подряд мы наблюдаем спад доходов населения. Это приводит к уменьшению доли вкладов до 700 тыс. руб. в портфеле банка — с начала года она снизилась с 70% до 67%. При этом в последние несколько лет доходность вкладов в целом по рынку также падает. Например, ставка топ-10 с начала 2017 года опустилась на 1 п.п. и в третью декаду июня составила 7,36%. Однако, несмотря на снижение доходности, вклады по-прежнему являются наиболее понятным и надежным инструментом размещения средств для консервативных клиентов. Уровень доходности по ним превышает уровень инфляции, что позволяет клиентам сберечь свои накопления», — отметила Ольга Аксенова.



Она также добавила, что клиенты УБРиР в последнее время переориентировались на вклады с возможностью снятия средств без потери процентов. По данным УБРиР, портфель вклада «Мобильный» увеличился за первые 6 месяцев на 30%. Этот продукт позволяет как сберегать средства, так и иметь возможность воспользоваться ими для непредвиденных расходов.



УБРиР стабильно занимает 19 место в топ-20 по данным портала «Банки.ру» по объему портфеля вкладов физических лиц.

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