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Официальный курс долл. США вырос на 72 коп., евро — на 81 коп.

24 июль 2017 (14:34)

УрБК, Москва, 24.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июля. Курс долл. США вырос на 72,47 коп., до 59,66 руб. Курс евро — на 80,85 коп., до 69,47 руб.

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